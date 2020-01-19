الامارات | براءة مشرفة من تهمة إجبار طالب على خلع حذائه

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة مشرفة من تهمة إجبار طالب على خلع حذائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بتبرئة مشرفة عربية من تهمة إجبار طالب على خلع حذائه، وتركه حافي القدمين في المدرسة خلال فترة الظهيرة، ما نتج عنه تعرض قدميه للأذى، بعد أن تأكد للمحكمة خلو القضية من دليل كافٍ ومقنع لإدانة المتهمة.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بتغريمها 10 آلاف درهم عن تهمة تعريض حياة طالب للخطر، بأن جردته من حذائه، وتركته يمشي حافي القدمين وقت الظهيرة، وهي مُكلّفة بحفظه ورعايته، كما ألزمتها بالرسوم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتمسك محامي المتهمة خلال مذكراته الدفاعية السابقة، ببراءة موكلته التي أنكرت الاتهام منذ بدء الدعوى وفي جميع مراحلها، مشيراً إلى استحالة الواقعة، إذ إن معظم الممرات، والساحة الخارجية داخل حرم المدرسة وحتى الباب المؤدي مباشرة إلى ساحة الحافلات، مظللة ومحمية من أشعة الشمس، ومغطاه بفرش بلاستيكي عازل للحرارة، وبالعشب الاصطناعي، وأن الطالب بعد أن خلع حذاءه كان طوال الوقت لابساً جواربه الرياضية الثقيلة، ولم يحصل بالمطلق أن قام بالخروج من حرم المدرسة ظهراً والالتفاف من خارج المدرسة تحت أشعة الشمس الحارقة، ليطوف حولها على الرمال والحصى حافي القدمين، كما صور ذلك والده في شكواه لتجريم المشرفة.

- المحكمة الابتدائية قضت بتغريم المشرفة 10 آلاف درهم عن تهمة تعريض حياة طالب للخطر.