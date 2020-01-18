قرقاش: تصدر الإمارات عربياً لأفضل الدول لسنة 2019 أمر طبيعي

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم السبت، أن تصدر الإمارات عربياً لأفضل الدول لسنة 2019 أمر طبيعي.

وكتب معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، "تصدر الإمارات عربيا لأفضل الدول في العالم لسنة 2019، تصنيف يو اس نيوز اند وورلد ريكورد وجامعة بنسلفانيا اعتمادا على معايير الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة، طبيعي في ظل السياسات التي ننتهجها".

وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن "من المهم تعزيز موقعنا عالميا".