الامارات | 350 اجراء تصحيحي نفذتها طرق دبي لتطوير 15 خدمة رئيسية خلال العام 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن 350 اجراء تصحيحي نفذتها طرق دبي لتطوير 15 خدمة رئيسية خلال العام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير ان الهيئة تمكنت من تنفذي 350 اجراء تصحيحي خلال العام الماضي ، نتج عنها تطوير 15 خدمة رئيسية تقدمها الهيئة . واعرب الطاير عن سروره بفوز هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثاني في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019، وهو تتويج لجهود الهيئة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بتحقيق السعادة لسكان وزوار إمارة دبي، من خلال تقديم خدمات وأداء يفوق توقعات المتعاملين.

وقال الطاير، تقدم هيئة الطرق والمواصلات 15 خدمة رئيسة، تنبثق عنها 317 خدمة فرعية، وتحرص الهيئة على التطوير المستمر لخدماتها وتبسيط إجراءات المعاملات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجازها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتحويل الخدمات المقدمة للمتعاملين لخدمات ذكية تقدم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

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واشار إلى أن الهيئة أنجزت في عام 2019 أكثر من 350 إجراء تصحيحي لتطوير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، وأن الإجراءات غطت 13 قناة خدمة، توزعت بين مراكز تقديم الخدمات البالغ عددها سبعة مراكز، والتطبيقات الذكية، و47 محطة مترو موزعة على الخطين الأحمر والأخضر، و11 محطة ترام، و17 محطة للحافلات، وساهم هذا التطوير في التأثير إيجاباً على أكثر من مليونين متعامل.

وأضاف أن الهيئة قامت فور اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة (المدينة الذكية) عام 2013، بترجمة رؤية سموه في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، وكانت من أوائل الهيئات والدوائر الحكومية التي تحول جميع خدماتها التي تقدمها للمتعاملين إلى خدمات ذكية روعي في تصميمها الابتكار وسهولة الاستخدام، واستمرت الهيئة في تحسين وتطوير خدماتها الذكية، حيث أنجزت العام الماضي 80 مشروعاً ضمن برنامج التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، توزعت بين مشاريع المؤسسة الذكية، والبنية التحتية والمركبات الذكية، وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، والمواصلات الذكية والمستدامة، وساهم هذا التحول في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين، ورفع مستوى السلامة المرورية.

وأكد الطاير استمرار الهيئة في تطوير خدماتها لتواكب تطلعات واحتياجات المتعاملين، من خلال الاستماع للاقتراحات والأفكار التطويرية التي ترد من المتعاملين عبر مختلف القنوات سواء مراكز تقديم الخدمة، أو مركز الاتصال، او عبر التطبيقات الذكية وغيرها، وكذلك من خلال الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها الهيئة بصورة مستمرة لتحسين خدماتها.