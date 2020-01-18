الامارات | أحمد محبوب مصبح: جمارك دبي تفتح قنوات تواصل مع العملاء لمعرفة مواطن الضعف وتقويتها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير العام لجمارك دبي أن جمارك دبي أحمد مرحبوب مصبح أن المؤسسة ستعقد اجتماعات متواصلة ومكثفة بدءً من الغد لوضع خططوبرامج تطويرية لتقديم خدمات استثنائية كما أنها ستفتح قنوات تواصل دائمة مع العملاء لمعرفة مواطن الضعف و تقويتها وكذلك الأسبابالتي دفعت إلى تسجيل هذه النتائج، حيث تولى جمارك دبي أهمية قصوى لاسعاد متعامليها فقد حققت الدائرة النسبة الأعلى في سعادةالمتعاملين في العام 2018 في مؤشر السعادة عن الخدمات الذكية وبنسبة وصلت إلى 97.49% ولذا سنعمل بجهد مضاعف لمعرفة مواطنالخلل وعلاجها وإعداد خطط وبرامج تطويرية تستند على مقترحات ومتطلبات المتعاملين وفق رؤية مستقبلية شاملة وصولاً إلى مراكز متقدمةفي نسبة سعادتهم، كما إننا سنكثف المهام لوصول مراكزنا الجمركية كافة إلى مراكز خمس نجوم وفق برنامج مراكزنا سبع نجوم التياطلقته الدائرة.
وأكد أن سعادة العملاء في مقدمة اولويات خطط الدائرة وسنسعى إلى تحقيقها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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