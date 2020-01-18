الامارات | تعرف مع "هزاع" الى طريقة إعداد القهوة في الفضاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف مع "هزاع" الى طريقة إعداد القهوة في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرح رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، طريقة إعداد كوب من القهوة على متن محطة الفضاء الدولية.
وقال في تغريدة على "تويتر": "حتى في الفضاء احتجت إلى كوب من القهوة وقت انشغالي بإجراء التجارب العلمية".
وأضاف أن القهوة تحضر في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على قهوة محفوفة بالتجميد".
ونشر المنصوري صورتين توضحان تحضيره وتناولها القهوة، أثناء رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.
وكان المنصوري بدأ مهمته كأول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، في 25 سبتمبر الماضي، ولمدة ثمانية أيام، أجرى خلالها العديد من التجارب العلمية
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