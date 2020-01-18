الامارات | القطامي: صحة دبي ماضية في طريق التميز وتعتز بخدمة الناس

شكرا لقرائتكم خبر عن القطامي: صحة دبي ماضية في طريق التميز وتعتز بخدمة الناس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، إن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تقدم هيئة الصحة بدبي ووجودها ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وفقاً لنتائج "مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري"، هو مبعث فخر واعتزاز، ووسام شرف على صدر كل عامل في هيئة الصحة بدبي وكل منتسب للهيئة.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، هو الذي أوجد الفكر الحديث للتنافس في خدمة الناس، وخدمة المجتمع، وأن سموه دائماً ما يؤكد على أن نجاح المؤسسات يكمن في رضا الناس وسعادتهم، وهو ما تستلهمه هيئة الصحة بدبي من رؤى سموه السديدة، وتعمل عليه.

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وتقدم القطامي باسمه واسم جميع العاملين في هيئة الصحة بدبي،بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يحظى به القطاع الصحي في دبي من رعاية سموه الكريمة وتوجيهاته الحكيمة، كما تقدم إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بكل الشكر والعرفان، لفكر سموه المتجدد، ودعم سموه اللامحدود للقطاع الصحي في دبي.

ولفت القطامي إلى أن الحراك الذي تشهده دبي بشكل متواصل على صعيد تطوير الخدمات، هو ما عزز جودة الحياة، ورفع من مستوى رفاهية العيش في المدينة العالمية، موضحاً أن هيئة الصحة بدبي تعتز بتواجدها في هذا الحراك، وتدرك قيمة وأهمية خدمة الناس، وراحة المرضى، وهي تعمل بحرص شديد علىالمضي في طريق التميز، وعلى أن تكون دائماً في طليعة المؤسسات المقدمة لخدمات تفوق توقعات المتعاملين.

في الوقت نفسه، هنأ القطامي قطاعات هيئة الصحة بدبي وإدارتها وجميع العاملين فيها، وكل من أسهم ويسهم في تقديم ما يسعد الناس، وكل من شارك في وصول هيئة الصحة بدبي إلى المراكز الثلاثة الأولى، منوهاً بضرورة مواصلة الجهود لتقديم ما هو أفضل للمجتمع.