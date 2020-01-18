الشيخة فاطمة توجه بإنشاء بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة في الإمارات

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع الأسرة ضمن أُولى أولوياتها، حيث تسعى الى أن تكون من الدول السباقة في استحداث الخدمات النوعية وتؤمن بأن استقرار الاسرة ركيزة أساسية في نجاح المجتمعات.

ووجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بإنشاء بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية وضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع بفعالية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وأشارت سموها الى أن أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة تتمركز حول أربعة محاور أساسية هي النسيج الاجتماعي، والحياة الآمنة الكريمة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، واستدامة الإنجازات، وريادة ومسؤولية تُعنى بتعزيز مكانة الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

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ودعت سمو "أم الامارات" الجهات الحكومية المعنية ذات الأهداف المشتركة إلى العمل كفريق عمل واحد إلى جانب الاتحاد النسائي العام لاستحداث خدمات نوعية تعزز من الترابط والتلاحم المجتمعي، ولإيجاد حلول للتحديات التي تعوق استقرار الأسرة في المجتمع.