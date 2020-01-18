الامارات | "شنغن" تطبق نظاما جديدا للدخول على الدول المعفية من التأشيرة العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن "شنغن" تطبق نظاما جديدا للدخول على الدول المعفية من التأشيرة العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ دول منطقة "شنغن" بدءاً من العام المقبل، تطبيق نظام دخول جديد، عبارة عن "تصريح إلكتروني للسفر، إذ يتعين على مواطني الستين دولة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين لا يحتاجون حاليًا الحصول على تأشيرات، ومن بينها دولة الإمارات، التقدم بطلب للحصول على ETIAS قبل السفر إلى الدول الأعضاء، وسيتم تطبيق هذا النظام في 2021 ، وتنفيذ الطلب عبر الإنترنت، في أقل من 20 دقيقة.

وذكر الموقع الإلكتروني لنظام " ايتاس"، أن النظام الجديد ُصمم لزيادة الأمن من خلال تجميع ومتابعة وتحديث المعلومات الضرورية للزوار بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن. وفي الوقت نفسه، من المفترض أن يقلّص النظام من الإجراءات وأوقات الانتظار المتعلقة بطلب الحصول على تصريح السفر في أوروبا ومنطقة شنغن، وسيتضمن مراجعة أمنية سريعة ومفصلة لتحديد هوية أي أفراد يمثلون خطراً على دول منطقة شنغن ومنعهم من الدخول.

وأشار الموقع إلى أن ETIAS ليس بمثابة تأشيرة، وإنما تصريح سفر يستهدف مراجعة سريعة وفعالة عن الأفراد الراغبين في زيارة منطقة شنغن، للسياحة أو العمل من أجل تحديد ما إذا كانوا يمثلون خطراً على أي من الدول الأعضاء في منطقة شنغن.

ويستهدف نظام ETIAS مواطني الستين دولة المسموح لهم حاليًا بالسفر بدون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي، في حين لن يكون مواطني دول الاتحاد الأوروبي ملزمين بالتقدم لطلب ETIAS حيث يحق لهم حرية التنقل داخل المنطقة، كما لن يُطلب من مواطني الدول خارج الاتحاد الذين يحملون بطاقات إقامة صالحة بالتقدم لطلب ETIAS للسفر إلى دول أخرى داخل المنطقة.

وذكر الموقع ان النظام الجديد سيحقق توفيرا للوقت وللجهد عبر إجراءات طلب سريعة وفعالة، وتحسين إدارة الحدود، استكمال سياسة تحرير التأشيرات على نطاق الاتحاد الأوروبي، المساعدة في منع الهجرة غير الشرعية، المساعدة في تعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب.

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جدير بالذكر أن تأشيرات شنغن تسمح للزوار بالسفر داخل المنطقة بأكملها دون الحاجة إلى إعادة طلب الحصول على تأشيرة لكل دولة، وكذلك يُسمح لـ 60 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي الإقامة لمدة 90 يومًا في أوروبا دون الحاجة لطلب الحصول على تأشيرة على الإطلاق.

وشرح الموقع أنه يتعين على مواطني الستين دولة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين لا يحتاجون حاليًا الحصول على تأشيرات، التقدم بطلب للحصول على ETIAS قبل السفر إلى الدول الأعضاء.

وسيتعين على مقدمي الطلبات تقديم بيانات شخصية مثل الاسم واسم العائلة والاسم قبل الزواج وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد. ستشمل المعلومات الأخرى المطلوبة حالة المواطنة الحالية والعنوان والبريد الإلكتروني والهاتف والتعليم والخبرة الوظيفية والبلد الذي يعتزمون زيارته أولاً.

وستشمل المعلومات الأخرى المهمة أيضا أمور مثل أسئلة حول الخلفية والأهلية، والتفاصيل الطبية، ومعلومات عن الوقت الذي تم قضاؤه في أي منطقة حرب، وعمليات الترحيل السابقة والسجلات الجنائية.

وبالنسبة للقاصرين، يجب ملء الطلب من قبل وصي قانوني، وسيحتاج أفراد العائلة من البلدان الأخرى في منطقة شنغن إلى تقديم إثبات لصلة القرابة وبطاقة الإقامة بالإضافة إلى معلومات أساسية أخرى.

وتمتد صلاحية ETIAS ثلاث سنوات أو حتى تاريخ انتهاء وثيقة السفر المستخدمة في الطلب، أيهما أسبق، سيسمح ETIAS عادةً بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا داخل المنطقة.

ويتم تحديد سعر الطلب حاليًا بتكلفة 7 يورو؛ أما للمتقدمين بعمر 17 سنة أو أقل، لن يتم فرض أي رسوم عليهم.