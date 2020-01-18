الامارات | بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة توعوية بشأن الأملاك المهملة في مناطق الشهامة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة توعوية بشأن الأملاك المهملة في مناطق الشهامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة حملة توعوية عن الأملاك المهملة على مدى 5 أيام، بمشاركة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وهدفت الحملة إلى الحد من ظاهرة الأملاك المهملة بجميع أنواعها مثل المزارع المهملة ، والمركبات المهملة، والقوارب، وغيرها من الممتلكات ، كما حرصت الحملة على رفع مستوى الوعي لدى أفراد للمجتمع بهدف تحسين مستوى المظهر العام في المنطقة والحفاظ على بيئة صحية وآمنة لكافة أفراد المجتمع والوقاية لما يمكن أن تسببه الأملاك المهملة من أضرار على البيئة وصحة الأفراد.

واستهدفت الحملة توعية جميع أفراد المجتمع في مناطق الشهامة والرحبة والباهية والسمحة والفلاح والشليلة وجزيرة ياس والصدر، حيث عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توفير بيانات المزارع والأملاك المهملة، بينما عملت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على توعية الجمهور في خطبة يوم الجمعة، كما تمت توعية أفراد المجتمع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة وأهمية استغلال الأملاك بالطرق المثلى وعدم إهمالها لما تشكل من ضرر على المظهر العام الحضاري والصحة العامة لأفراد المجتمع.

يأتي تنفيذ بلدية مدينة أبوظبي لمثل هذه الحملات في إطار جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري الذي تتمتع به الإمارة وجميع مدنها وكذلك الحفاظ على الصحة العامة وعلى بيئة صحية لكافة أفراد المجتمع.

