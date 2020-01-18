الامارات | «الدفاع المدني» تحذِّر من سوء استخدام الدفايات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» تحذِّر من سوء استخدام الدفايات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت إدارة الدفاع المدني في أبوظبي من خطورة سوء استخدام الدفايات في المنازل، داعية إلى ضرورة وضع الدفاية في مكان آمن، وعلى سطح مستوٍ، بعيداً عن الستائر والأثاث والفرش والمواد القابلة للاشتعال، وتجنب استخدام دفايات الغاز في الأماكن المغلقة، أو استخدامها بالقرب من الدهانات أو أسطوانات الغاز والكبريت.
ونبهت إلى ضرورة عدم وضع أي قطع أو مواد فوق وسائل التدفئة، والتأكد من إطفاء الدفاية عند الخروج من الغرفة أو المنزل، والتأكد من أن أجهزة الكشف عن الدخان تعمل بشكل صحيح في الغرفة، مشددة على ضرورة قراءة كتيب استخدام الدفايات، والتعرف إلى كيفية تشغيلها والعناية بها بطريقة صحيحة للحد من الحوادث.
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