الامارات | شرطة أبوظبي تسجل حالات اختناق بـ «دفايات الحطب»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تسجل حالات اختناق بـ «دفايات الحطب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة أبوظبي عن وقوع حالات اختناق عدة، بسبب الاستخدام غير الآمن لـ«دفايات الحطب» داخل المنازل، نتج عنها إصابات، مشددة على ضرورة عدم تركها مشتعلة، وإغلاق الدفايات بوجه عام بإحكام قبل النوم، لتجنب أخطارها، معتبرة أن الدفايات «قاتل صامت» يهدد حياة الأفراد.

ونبهت شرطة أبوظبي إلى أن كثيراً من الأسر تلجأ إلى استخدام «أجهزة التدفئة» هذه الأيام هرباً من برودة الطقس خلال فصل الشتاء، إلا أن عدم الالتزام بمعايير السلامة والأمان يمثل خطراً وتهديداً على صحتهم وحياتهم، ما يتسبب في حدوث العديد من حالات الوفاة بالاختناق.

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وأشارت إلى أسباب عدة وراء وقوع حرائق الدفايات داخل المنازل، منها حدوث ماس كهربائي، وعدم فصل الدفاية أثناء النوم، أو استخدام دفايات الفحم داخل المنزل، أو استخدام أنواع رديئة من الدفايات، أو الإهمال وغياب الرقابة في وجود الأطفال.

وحذّرت إدارة الدفاع المدني في أبوظبي من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف، دون مراعاة تدابير السلامة، تجنباً للاختناق واندلاع الحريق، مؤكدة ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب، خصوصاً في أوقات الليل، وعدم النوم إلى جوارها، تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق، كما يجب إشعالها خارج الغرف، أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى، مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها، وإطفاؤها خارج المنزل.

ودعت إلى عدم استخدام الدفايات في الأماكن الرملية أو المبللة، مثل دورات المياه، ويستثنى بعض الأنواع وفق كتيب الاستخدام، وإبقاء الدفاية بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، وتجنب وضع الدفايات في غرف الأطفال من دون رقابة مباشرة، ووضع الدفاية على مسافة متر أو أكثر بعيداً عن الأثاث والفرش، وعدم وضع الدفاية في وضع التشغيل من دون رقابة من أحد البالغين، والتأكد من إحكام إغلاقها قبل النوم.