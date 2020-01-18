الامارات | إبراهيم السليس يدرس السياسة والعلاقات الدولية في نوتنغهام

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم السليس يدرس السياسة والعلاقات الدولية في نوتنغهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار المواطن إبراهيم عبداللطيف السليس (19 عاماً)، المبتعث من قبل وزارة التربية والتعليم إلى جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، دراسة بكالوريوس «السياسة والعلاقات الدولية»، لشغفه بالمجال السياسي، ورغبته في صقل مهاراته التي اكتسبها عبر المشاركة في أنشطة عدة، منها عضويته في مجلس شورى أطفال الشارقة، ومجلس شباب الشارقة، إضافة إلى المشاركة ضمن وفد الإمارات في اجتماع شباب الأمم المتحدة في نيويورك عام 2018.

وحول تخصصه في «السياسة والعلاقات الدولية»، يقول السليس الطالب في السنة الثانية: «السياسة تخصص واسع يشمل تخصصات فرعية عدة كالنظريات السياسية وعلم السياسة المقارن والتحليل السياسي والنظم السياسية والسلوك السياسي وتاريخ الفكر السياسي. أما (العلاقات الدولية) فهو أحد فروع السياسة الذي لا يركز فقط على العلاقات السياسية التي تربط الدول، بل يشمل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تربط الدول بعضها ببعض».

وعن تجربة الغربة يذكر السليس أنها «مدرسة تعلم المبتعث الاعتماد على النفس والاستقلال وتسهم في صقل شخصيته بشكلٍ يؤثر إيجاباً في قراراته المستقبلية. كما أنها تجربة أضافت لي الكثير فقد طورت من لغتي الإنجليزية وجعلتني أواجه التحديات بروح العزيمة والإصرار».

ويحرص السليس على المشاركة في الفعاليات المختلفة «سواء تلك المقامة التي تنظم من قبل مجتمع الطلبة الإماراتيين في نوتنغهام، أو تلك التي تقام من قبل جمعيات طلابية عربية في المملكة المتحدة. والفعاليات التي تقيمها سفارة وقنصلية الدولة».

وكان السليس فاز بجائزتين تعليميتين هما «جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي بعام 2017، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز 2018». كما حصل على شهادة تفوق من إدارة منطقة الشارقة التعليمية لعام 2015-2016.

إلى جانب العديد من المشاركات المحلية الناجحة، مثل عضوية مجلس شورى أطفال الشارقة لدورتين (12-13)، وعضوية مجلس شباب الشارقة في دورته السادسة.

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كما شارك في المشروع المدرسي قافلة الشعلة الخيرية 2016/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2017، ولجنة إدارة سلوك الطلبة بالمدرسة لحل كل نزاعات الطلبة في الفترة ذاتها، وذلك خلال ترؤسه مجلس الطلبة.

ويملك السليس تجربة مميزة مع التقديم، فقد نجح في «تقديم برنامج منشد الشارقة الصغير على مدار ثلاثة مواسم 2015-2017، وتقديم المؤتمر الصحافي الخاص ببينالي أطفال الشارقة لعام 2014، وتقديم برنامج الإجابة المخفية الذي عرض على القناة ذاتها طوال أيام شهر رمضان المبارك لعام 2015».

وفاز السليس في عام 2017 بالمركز السابع في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى إمارة الشارقة، وبالمركز الأول في مسابقة الخطابة بالمهرجان الثقافي «كلنا خليفة» في الشارقة. وبالمركز الثاني في مسابقتي؛ الأديب الصغير التي نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي في عام 2009، والقصة القصيرة في سباق الأندية الأول للثقافة والفنون بالشارقة في عام 2012. وفاز السليس بالمركز الثالث في مسابقة إلقاء الشعر التي نظمتها إدارة مراكز الأطفال بالشارقة في عام 2014.

أوقات فراغ

يقضي المواطن الشاب إبراهيم عبداللطيف السليس، الذي يرتقب تخرجه في عام 2022، أوقات فراغه بالغربة في تطوير ذاته من خلال قراءة ما يتصل بتخصصه من الكتب مثل الكتب التي تتناول السياسة الأميركية، والسياسة الشرق أوسطية. وتلك التي تتحدث عن القضايا المعاصرة والحرب والسلطة. وكتب التاريخ خصوصاً التاريخ العربي وتاريخ شبه الجزيرة العربية. وأيضاً يقرأ في مقالات متنوعة وموضوعات مختلفة مثل علم النفس وتطوير الذات والتاريخ والرواية والشعر.

- السليس نجح في تقديم برنامج منشد الشارقة الصغير على مدار ثلاثة مواسم.

- شارك ضمن وفد الدولة في اجتماع شباب الأمم المتحدة بمدينة نيويورك عام 2018.