طلبة «شرطية الشارقة» يزورون المختبر الجنائي

الشارقة (الاتحاد) استقبل المختبر الجنائي بشرطة الشارقة وفداً من الطلبة المرشحين من منتسبي الدفعة (21) بالأكاديمية، وكان في استقبالهم العقيد/‏‏مهندس عادل أحمد المازمي– مدير فرع فحص الآثار المادية بالقسم، بحضور النقيب يحيى الكندي – مدير فرع الاستراتيجية والتميز، وذلك في زيارة علمية تأتي في إطار تنفيذ خطة الدراسة لبرنامج البكالوريوس للفصل الدراسي الحالي 2019/‏‏2020 ضمن المساقات الدراسية المعتمدة لهم.

جاءت الزيارة بهدف الاطلاع على طبيعة وأساليب العمل والمهام الفنية الخاصة بوحدة الطب الشرعي بالمختبر لتحقيق المشاهدة الواقعية لحالات الوفيات والإصابات في مختلف قضايا الطب الشرعي، وطرق التعامل معها وما يجري عليها من معاينات وفحوص ظاهرية وتشريحية وإعداد التقارير الشرعية النهائية بشأنها، فضلاً عن مقابلة الطبيب الشرعي المختص للاستماع إلى شروح مفصلة في هذا الجانب.

وأكد العقيد المازمي أهمية الزيارة من المنظور الفني التطبيقي، ودورها في تعزيز برنامج المنهاج الدراسي المعتمد بمحتوى عملي على أيدي ذوي الخبرة يتعرف من خلاله الطلبة عن قرب على الدور المباشر للمختبر الجنائي في التصدي للجرائم وكشف ملابساتها.

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