«شرطة أبوظبي» تحتفل بيوم الطفل الخليجي

أبوظبي (الاتحاد) احتفلت لجنة الأدباء والقراءة ومديرية الشؤون القانونية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مدارس أكاديمية الدار في أبوظبي، بيوم الطفل الخليجي الذي يصادف 15 من يناير من كل عام، حيث استهدفت فئة الأطفال وتم تنظيم مسابقات لهم، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على المميزين منهم.

وأكدت مديرية الشؤون القانونية، اهتمام القيادة الشرطية بهذه الفئة العمرية، وحرصها على نشر ثقافة القراءة بينهم.

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