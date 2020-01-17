أبوظبي (الاتحاد) استفاد 17 منتسباً من «شرطة أبوظبي» من دورة التحقيق في الحوادث التي عقدتها إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، بالتعاون مع الشرطة الألمانية، في إدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وقال العقيد سالم خليفة الدرعي، مدير إدارة مسرح الجريمة، إن الدورة استهدفت تعريف المنتسبين بإجراءات التحقيق في الحوادث المرورية على الطريق العام، والحوادث الخطيرة.

وأكد حرص «شرطة أبوظبي» على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات الشرطية والأمنية لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف الإدارات، ومواصلة لتحقيق أهداف ورؤية شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار الذي ينعم به المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تخرّج دورة التحقيق في الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.