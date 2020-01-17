ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح السعدي والسويدي

رأس الخيمة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي محمد السعدي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سلطان صالح توير السويدي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من أعيان ووجهاء البلاد والمسؤولين والشخصيات والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي العريس وأهل وأقارب العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاء، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الفنون التراثية والشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.

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