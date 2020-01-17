محمد بن سلطان بن خليفة يحضر أفراح المزروعي في العين

العين (وام) حضر الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد حميد الرقراقي المزروعي بمناسبة زفاف نجله «فارس» إلى كريمة خليفة حميد الرقراقي المزروعي.

وحضر الحفل - الذي أقيم مساء أمس في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات - معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وكبار الشخصيات وجمع من المهنئين. تخلل الحفل عروضا للفرق الشعبية والتراثية.

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