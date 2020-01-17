قنصلية الصين بدبي تحتفل بالعام الجديد

دبي (وام) نظمت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية، بالتعاون مع هلا بالصين المبادرة المشتركة بين «مراس» ودبي القابضة احتفالاً بهيجاً في منطقة ستي ووك في دبي مساء أمس، بمناسبة احتفالات الصين بالعام الصيني الجديد.

وتشهد «منطقة سيتي ووك» في الفترة من السادس عشر من يناير الجاري إلى الثامن من فبراير المقبل، فعاليات ثقافية متنوعة احتفاء بالمناسبة، منها عروض التراث الصيني ومسابقة رقصة الأسد. ويحضر هذه الفعاليات التي تعكس عمق وعراقة الثقافة الصينية أبناء الجالية الصينية الذين يعيشون ويعملون في دبي، إلى جانب أبناء الجاليات الأخرى في الدولة.

جدير بالذكر أن هذا الاحتفال الثقافي التراثي الفني المتنوع ينظم للمرة الثالثة في دبي وعادة ما يحضره أكثر من 50 ألف متفرج من المواطنين والمقيمين في الدولة.

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