بحث التعاون بين البرلمان البرتغالي و«العالمي للتسامح والسلام»

لشبونة (وام) استقبل فيرناندو نيجراو نائب رئيس البرلمان البرتغالي في مقر المجلس بالعاصمة البرتغالية لشبونة أمس، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بحضور موسى عبد الواحد الخاجة سفير الدولة لدى البرتغال.

واطلع الجروان نائب رئيس البرلمان البرتغالي على جهود المجلس في نشر قيم السلام والتعايش حول العالم، موضحاً أن المجلس يتعاون مع كل دول العالم المحبة للسلام، والهيئات والمؤسسات التي تؤمن بالتعددية وقبول الآخر.

من جانبه، رحب نيجراو باختيار لشبونة لعقد أول اجتماع للجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح والسلام، مشيداً بإنجازات المجلس ودوره في حشد وتوحيد الجهود الدولية لدعم التسامح والسلام حول العالم عبر ما يقدمه من مبادرات لزرع ونشر قيم التسامح في مختلف المجتمعات سعياً نحو الوصول إلى مستقبل أكثر أمناً وسلاماً للبشرية، إضافة إلى جهود الهادفة لإرساء ثقافة السلام حول العالم.

وأعرب نيجراو عن دعمه التام وبرلمان بلاده لكل مبادرات البرلمان الدولي للتسامح والسلام -أحد أجهزة المجلس- وجهوده نحو نشر التسامح والسلام حول العالم، مؤكداً أهمية العمل المشترك مع المجلس وبرلمانه خدمة لمصالح السلام الدولي.

وأشاد نيجراو بمسيرة التسامح والتنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات، والتي باتت تعتبر قدوة لكافة دول العالم في مجالات التسامح والتنمية وتمكين الشباب والمرأة والتطور والازدهار.

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