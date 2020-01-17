اليوم.. تشغيل مركز الأسنان في مستشفى مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تبدأ مراكز الأسنان في مستشفى مدينة زايد التابعة لإدارة مستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» سريان قرار بدء الدواء والعمل يوم السبت من كل أسبوع، وذلك للتسهيل على الحالات المرضية التي تحرمها ظروف العمل من تلقي العلاج اللازم لها خلال أيام الدوام الرسمي، كما تتيح فرصة أكبر لتقليل الفترة الزمنية للانتظار بين المواعيد، وهو ما يسهم في سرعة وتجويد العمل داخل مركز الأسنان في مدينة زايد.

وأوضح حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، أن خطط تطوير الخدمات الطبية والعلاجية لسكان المنطقة مستمرة ومتواصلة بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمراجعين ومتلقي الخدمة في جميع المنشآت الطبية التابعة لمستشفيات الظفرة، بما يتوافق مع استراتيجية شركة «صحة» لتقديم أفضل مستوى متميز من الخدمات الطبية للسكان، ويتضمن المخطط المستقبلي الجديد توفير كافة الخدمات، والتسهيل على المرضى عملية الانتقال، وتأمين الراحة في العلاج. ويبدأ العمل في مراكز الأسنان بمستشفى مدينة زايد خلال أيام السبت من كل أسبوع لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة 10 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 6 مساءً بخلاف المواعيد المقررة خلال أيام العمل الرسمي، وساعات الدوام الرسمية من الأحد إلى الخميس.

وتشمل التخصصات التي سيتم تقديمها خلال أيام السبت من كل أسبوع تقويم الأسنان، والمعالجة اللبية، والتعويضات السنية، وطب الأسنان العام، وطب أسنان الأطفال وجراحة الفم والوجه والفكين.

يذكر أن مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تضم مراكز متخصصة لعلاج الأسنان في مدن منطقة الظفرة كافة، ويعد مركز طب الأسنان التابع لمستشفى مدينة زايد مركزاً تخصصياً وتحويلياً، حيث يحتوي على أربع عشرة عيادة تغطي تخصصات طب الأسنان كافة، مثل: زراعة الأسنان - التركيبات والجسور الثابتة والمتحركة - تقويم الأسنان وأجهزة المعالجة التقويمية الأخرى - جراحة الوجه والفكين - المعالجة اللبّية - معالجة الأطفال وأصحاب الهمم تحت التخدير العام، واستخدام الغاز الضاحك «غاز النيتروس» في المعالجة، ويستقبل الحالات المحولة من المستشفيات والعيادات الأخرى.