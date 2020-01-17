«الإمارات للفضاء» تتلقى 324 فكرة خلال عامين

ناصر الجابري (أبوظبي)

بلغ عدد الأفكار التي تلقتها وكالة الإمارات للفضاء، عبر منصة «iShuttle» الإلكترونية التي أطلقتها الوكالة قبل عامين، 324 فكرة مبتكرة حول 4 تحديات متنوعة تناولت عدداً من الجوانب المتعلقة بالاستخدامات الفضائية، بهدف تعزيز المقدرات الوطنية وتطويرها، عبر إلهام الشباب الإماراتي لدراسة المواد العلمية.

وتضم المنصة الإلكترونية عدداً من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم في المجالات العلمية، بما يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تطوير الكفاءات المواطنة التي ستقود مرحلة التحول للاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى بناء جيل المستقبل من المهارات الإماراتية القادرة على قيادة القطاع الفضائي والقطاعات التكنولوجية المصاحبة له.

وتضمنت قائمة التحديات الفضائية، مسابقة البالون العالمية حول تجربة علمية يجري إطلاقها عبر منطاد مصمم للتحليق على ارتفاعات شاهقة، حيث حظي الفريق الفائز بفرصة العمل مع خبراء في مجالات علوم الفضاء والتكنولوجيا لتطوير التجربة العلمية وجائزة مادية، إضافة إلى تحدي «جيوتيك للابتكار»، والذي اختص بـ3 فئات، هي إدارة الأراضي الحضرية والريفية وإدارة الكوارث والأزمات وأمن الحدود الساحلية، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة والقائمة، وتحفيز البحوث في مجال علوم البيانات.

وشملت القائمة، مسابقة تحدي القمر الصناعي الإماراتي الصغير، والتي تضمنت تقديم مقترح بحثي لتصميم تجارب قادرة على حل مشكلات فعلية تجابه مهام استكشاف الفضاء، والتي تتمثل في رصد كوكب الأرض وعلوم الفضاء والبحوث الهندسية، حيث حظي التحدي بمشاركة طلاب الجامعات خاصة في مجالات الهندسة وعلوم المادة والعلوم الفيزيائية، وغيرها من العلوم ذات الصلة في فرصة تطوير التطبيقات التقنية والتجارب العلمية المتعلقة ببيئة الفضاء الخارجي، بينما شهد تحدي «تجارب في المدار» مشاركة 70 طالباً، حيث خضع الفريقان الفائزان لبرنامج تدريب مكثف ومتخصص على مدار العام الماضي مع خبراء بعلوم الفضاء، لتهيئة تجاربهم وبناء نماذجهم التجريبية البحثية وإعدادها للإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في العام الجاري.

وحددت وكالة الإمارات للفضاء مجموعة من النتائج التي ساهمت خلالها البوابة في العامين الماضيين، منها تشجيع الكوادر الشابة على التنافس العلمي المعرفي الإيجابي ضمن فرق عمل مختلفة، وخلق بيئة ابتكارية لدى المدارس والجامعات، وتسليط الضوء على أهمية إيجاد الحلول الأرضية بالاستفادة من التطبيقات الفضائية والحصول على فرصة تحويل الأفكار عبر تمويلها ونقلها إلى أرض الواقع بمشاركة من الخبراء والمتخصصين.