«صحي» شرطة دبي يعتمد جائزة عالمية

دبي (الاتحاد) اعتمد المركز الصحي لشرطة دبي جائزة «ذا DAISY Award» الأميركية، وهي جائزة عالمية تمنح للممرضات والممرضين الذين يقدمون عناية استثنائية بمهارات عالية ورعاية إنسانية متميزة للمرضى، وبموجب هذا الاعتماد، فإن المركز الصحي يفتح باب ترشيح المرضى لممرضي وممرضات المركز للمنافسة على الجائزة، وتتويج فائز بها كل شهر.

وقال المقدم الطبيب الاستشاري الدكتور بدر سلطان راشد بن قبا، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، إن المركز وتعزيزاً للتوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، انضم إلى المؤسسات العالمية المشاركة في جائزة «ذا دايزي أوورد» الأميركية، والتي انطلقت في عام 1999، لدعم جهود الممرضين والممرضات وتشجيعهم على الرعاية التمريضية في أرقى صورها ومعانيها الإنسانية.

وبيّن المقدم بن قبا، أن المركز الصحي لشرطة دبي، هو أول جهة حكومية وعسكرية في الدولة تتبنى هذه الجائزة، وأنهم شرعوا منذ نوفمبر من العام الماضي بإجراءات اعتمادها بين أفراد الطاقم التمريضي لديها وفقاً لمعايير ومتطلبات الجائزة، وذلك بعد تسجيل المركز الصحي لشرطة دبي في المؤسسة المانحة للجائزة، بوصف المركز كجهة معتمدة ضمن المؤسسات الصحية العالمية القادرة على البدء باختيار الكوادر التمريضية المرشحة للجائزة.

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