توقعات بهطول أمطار بعد غدٍ

إبراهيم سليم (أبوظبي) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية يصبح صحواً ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها تصل إلى 35 كم/‏‏س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، مشيراً إلى أن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي شرقاً، وامتداد مرتفع جوي سطحي غرباً، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً على المناطق الداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وسرعة الرياح تصل إلى 38 كم/‏‏س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان، فيما يتوقع أن يكون الطقس الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وشمالاً، ويحتمل هطول بعض الأمطار الخفيفة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عُمان.

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