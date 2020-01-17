3 ملايين زهرة تزين شوارع العين

عمر الحلاوي (العين)

زرعت بلدية العين ما يقارب 3 ملايين زهرة، ضمن موسم استبدال الزهور، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد لنمو الأزهار، حيث تم التركيز على تنوع شتلات الزهور بألوان مختلفة بما يميز مدينة العين، ويضفي جمالية فريدة لشوارع وسط المدينة، لتقديم لوحة فنية متناغمة من الألوان الزاهية تزين شوارع المدينة في جميع مواسم العام.

وتتوزع الزهور على عدة مناطق في وسط مدينة العين لتشمل منطقة وسط المدينة، المرخانية، زاخر، المناصير، بالإضافة إلى منطقة هيلي، القطارة، حيث تمت زراعة أنواع متعددة من الزهور بألوان زاهية تعكس جمالية مدينة الواحات، وتمر عملية زراعة الزهور عبر عدة مراحل تبدأ بتجهيز التربة من قبل المقاولين المتعهدين للمناطق الزراعية لصيانة المزروعات في الشوارع الرئيسة والحدائق العامة، ومن ثم إزالة زهور الموسم السابق وتنظيف الأحواض من الحشائش الضارة وتركها لمدة أسبوع بخلط السماد العضوي وريها بالمياه لتهيئة التربة لاستقبال زهور الموسم الجديد التي يتم توريدها من عدة مشاتل متنوعة من مختلف إمارات الدولة.

وقال المهندس محمد صالح اليافعي، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بقطاع وسط المدينة: إن البلدية تعمل على المتابعة والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزهور والعناصر النباتية للتأكد من أن نسبة 90% من الزهور والعناصر خلال كل موسم في حالة جيدة، وإبدال النباتات التي تبدأ بالذبول أو التلف قبل وخلال فترة التزهير، حيث يجب استبدالها للحفاظ على مستوى جيد من العرض، من خلال متابعة أنظمة عملية الري، والتي تعتبر من أهم العوامل المؤدية لإنجاح زراعة كميات الزهور.

ولفت إلى أن بلدية العين تعتمد في عمليات ري الزهور على نظام الري بالتنقيط لكافة مزروعاتها وعناصرها النباتية للتحكم بكميات المياه المستهلكة، وفي حالات قليلة يتم استخدام نظام (النقاطات) والذي يوفر كمية كافية من الماء لري النباتات، حيث يتم ري جزء محدد من المساحة المخصصة لكل نبتة، ولعمق محدد للتقليل من عمليات الهدر، ما يحافظ على المياه المستخدمة لري مساحات أكبر وبشكل مقنن باعتبارها أفضل أنظمة الري المتبعة، فيما تختلف احتياجات الزهور الموسمية للمياه من موسم إلى آخر، حيث يبلغ متوسط الاحتياج المائي في فصل الصيف لقرابة 20 لتر يومياً للمتر المربع، وفي فصل الخريف 15 لتراً يومياً للمتر المربع، بينما يبلغ متوسط احتياج المياه في فصل الشتاء 10 لترات لكل يوم للمتر المربع الواحد.

وأوضح أن بلدية العين تطبق معايير دليل زراعة الأشجار المثمرة والمزهرة ضمن الجزر الوسطية وجوانب الطرق، والذي تتضمن النباتات الأخرى، مثل المغطيات والشجيرات.