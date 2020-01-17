«إسعاد» تجدد تعاقدها مع «الكندية»

دبي (الاتحاد) جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العالمة لشرطة دبي تعاقدها مع الجامعة الكندية بدبي، مقدمة لحاملي البطاقة منحاً دراسية، وخصومات جديدة بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في الجامعة، وذلك بعد مرور ستة أشهر فقط من عقدها السابق مع الجامعة، والتحاق عدد 90 طالباً، محققةً وفراً مالياً بقيمة 446 ألفاً و514 درهماً من الرسوم الدراسية للجامعة.

يأتي ذلك، تنفيذاً لبنود استمارة تقديم العروض الجديدة المعتمدة من قبل الدكتور عبد الكريم شلي، رئيس الجامعة، ومنى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وقال، الدكتور شلي، إن التعاون مع لجنة بطاقة «إسعاد» يعزز الشراكة القائمة بين الطرفين.

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