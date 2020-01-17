فيديو.. الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق في يخت قرب جميرا

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا.

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في «تويتر»، «الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق شب في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا، نتيجة عطل في المحرك وتسرب الوقود».

وأضاف المكتب أن السيطرة على الحريق تمت «من دون تسجيل أي إصابات، بعد أن تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متنه».

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