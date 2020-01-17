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بالصور| شقة في برج كيان بدبي بسعر 45 مليون درهم
نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول شقة بنتهاوس في الطابق 71 من برج كيان بدبي المؤلف من 75 طابقاً، وهي معروضة للبيع على موقع LuxuryProperty.com بسعر 45 مليون درهم.
وتتمتع الشقة بإطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة تشمل نخلة جميرا، مارينا و وسط المدينة.
التصميمات الداخلية بيضاء في الغالب، مع نوافذ من الأرض إلى السقف وتتميز بزجاج عالي الأداء يقلل من وهج الإشعاع الشمسي.
وفي حين أن المطبخ أبيض بشكل صارخ، إلا أنه قصة أكثر إشراقًا في أماكن أخرى من خلال القطع الفنية المصممة خصيصًا من جميع أنحاء العالم.
وتأتي غرف النوم مع موضوع مستوحى من المدينة، من ميامي إلى موناكو إلى باريس إلى ريو، وتشبه جولة عالمية يمكن إجراؤها على مساحة 11000 قدم مربعة من البنتهاوس
وفي الوقت نفسه، تعتبر غرفة النوم الرئيسية استثناءً فهي تحتوي على جاكوزي مرتفع يمكن من خلاله مشاهدة المحيط.
كما توجد صالة ألعاب رياضية منزلي، ومنتجع صحي، وسينما منزلية مع ثلاثة مستويات للجلوس ونظام صوتي ومرئي، بالإضافة إلى صالة على غرار ملهى ليلي للحفلات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.