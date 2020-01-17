كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ماذا سيضم جناح الولايات المتحدة في معرض إكسبو 2020؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدولة ستشارك في معرض إكسبو 2020 دبي.

وجاء في البيان “يسر وزارة الخارجية أن تعلن عن مشاركة الولايات المتحدة في معرض إكسبو 2020 في دبي، والمعرض العالمي التالي والأول في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتُعد المعارض، والمعروفة أيضًا في الولايات المتحدة باسم معارض العالم، فرصًا مهمة لعرض الحرية والمثل العليا الأمريكية والمؤسسات والثقافة والقيادة العالمية”.

وأضاف البيان “أصبح الجناح الأمريكي ممكنًا بفضل سخاء الحكومة الإماراتية تقديراً للشراكة القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. هذه فرصة تاريخية لجمهور عالمي لتجربة جناح الولايات المتحدة ومعرض اكسبو 2020 دبي عندما يفتح أبوابه في أكتوبر 2020 مع 25 مليون زيارة متوقعة خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر. الأهم من ذلك، سيكون للقطاع الخاص الأمريكي فرصة ذهبية لعرض إبداعاته وابتكاراته، وكذلك متابعة الشراكات التجارية والأسواق الجديدة مع قادة الشركات من جميع أنحاء العالم. تكرس الإدارة جهودها لتطوير جناح أمريكي مثير في معرض إكسبو 2020 مع جناج يشرك الزائرين من جميع أنحاء العالم لمعرفة المزيد عن الولايات المتحدة والحرية التي تتيح النجاح والابتكار”.

ماذا ستعرض الولايات المتحدة الأمريكية في جناحها؟

سفن الصواريخ الشخصية وجراحي الروبوت وغيرها ستعرض في جناح يبدو وكأنه يتحرك. وتم إنشاء كونسورتيوم يضم 13 منظمة أمريكية رائدة لإطلاق رحلة فريدة من خلال الابتكار الأمريكي. داخل الجناح ، يمكن للزوار تجربة الإثارة من الروايات الأمريكية بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وعندما تكون في الداخل، قد تتساءل عما إذا كان المبنى يتحرك. حسنًا، كل ذلك جزء من التأثير الناتج عن تصميم الهيكل.

وسوف تجد تجربة hyperloop التي تعيد تنظيم رحلة فائقة السرعة من دبي إلى الولايات المتحدة.

وتمشيا مع موضوعه؟ ستقوم “روح التنقل” بالجناح الأمريكي في معرض إكسبو 2020 بدبي، بمنحك إحساس الحركة، مما يعطي الانطباع بأن المبنى نفسه في حالة حركة دائمة، بحسب غلف نيوز.

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جناح الولايات المتحدة الأمريكية

يقع USA Pavillion في منطقة Expo 2020 في Mobility District. ويهدف الجناح إلى غمر الزوار بالابتكار وعرض التقنيات والمفاهيم مثل hyperloop مع إمكانية نقل البشرية إلى المستقبل. وسيكون هناك العديد من عروض الرقص والموسيقى والمسرح والأدب والفن والغذاء والرياضة وغيرها من نقاط الاتصال الثقافية لإظهار الطبيعة المتنوعة للولايات والأقاليم في البلاد.

التصميم

تم تصميم الهيكل من قبل المهندس المعماري الأمريكي كورتيس دبليو فينتريس. ويحتوي الجناح الدائري على جوانب مائلة مصممة لمنح الإحساس بالحركة.

الموقع

يقع USA Pavillion في منطقة Expo 2020 في Mobility District.