كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطاعم في دبي تجمع لضحايا الحرائق في أستراليا

تكافح أستراليا ألسنة اللهب في الأسابيع الأخيرة وما زالت حرائق الغابات تسبب دمارًا للحياة البرية والأرض. واجتمع العالم في محاولة لدعم أستراليا من خلال جمع التبرعات الهائلة، حيث تم جمع 100 مليون دولار أسترالي حتى الآن.

وفي اليوم التالي لتحدث سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر الهاتف إلى رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسو ، أطلق Expo 2020 مبادرة لجمع الأموال لصالح أستراليا عبر هاشتاغ #MatesHelpMates.

يمكن تقديم التبرعات من قبل سكان الإمارات من خلال الجمعيات الخيرية على الإنترنت. وجمعت YallaGive حتى الآن 30.000 درهم بالشراكة مع Emirates Nature-WWF لدعم الصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا. وأنشأ الهلال الأحمر أيضًا قناة لإرسال التبرعات إلى الصليب الأحمر الأسترالي.

كما شاركت بعض المطاعم في هذه الحملة، من خلال إطلاق مبادرات لجمع التبرعات، بحسب موقع واتس أون.

Zero Gravity

ستشتمل الاحتفالات السنوية بالعيد الوطني لأستراليا في نادي Zero Gravity في دبي بجمع التبرعات هذا العام. ودعماً لإغاثة ضحايا حرائق الغابات، سيستضيف Zero Gravity مناسبة يوم الأحد 26 يناير لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال للهلال الأحمر الإماراتي، حيث يتم تحويل الأموال إلى الصليب الأحمر في أستراليا كجزء من مبادرة #MatesHelpMates الإماراتية.

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وسيشهد الحدث الكثير من الموسيقى الحية التي يقدمها دي جي ومجموعة من الموسيقيين. وستكون قادرًا على المشاركة في السحوبات المثيرة والمزادات الحية والصامتة، بالإضافة إلى الكثير من الألعاب الترفيهية.

هاتف: 043990009. 0-gravity.ae

Bidi Bondi

يشجع مطعم Bidi Bondi الأسترالي في نخلة جميرا زواره وعملائه على التبرع عبر موقعه الإلكتروني. وسيتم تحويل الأموال التي تم جمعها من هذه التبرعات مباشرة إلى Emirates Nature-WWF الذين سيستخدمون الأموال لرعاية الحياة البرية المصابة واستعادة منازل الغابات للكوالا وغيرها من الحيوانات التي شردتها الحرائق”.

وأي شخص يقوم بالتبرع بحد أدنى 200 درهم، سيتم مكافأته بقسيمة لتناول وجبة مجانية في أي مطعم Bull & Roo في دبي.

www.bidibondi.com