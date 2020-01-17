كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أغلى المنازل المعروضة للبيع في دبي

لا تعاني دبي من نقص في السيارات الفخمة والعقارات المذهلة التي لا يستطيع البعض أن يحلم بامتلاكها.

فيما يلي مجموعة من أغلى العقارات المعروضة للبيع في دبي بالوقت الحالي، بحسب موقع واتس أون:

فيلا في بالم جميرا بسعر 200 مليون درهم مع غرفة سينما ضخمة، وصالة رياضية، ومنتجع صحي، وحمام سباحة داخلي وخارجي ومساحة ترفيهية واسعة مثالية لأكبر الحفلات.

فيلا في دبي مارينا بسعر 125 مليون درهم على مساحة 38 ألف قدم مربعة وتضم 6 غرف نوم مع إطلالة بانورامية على داون تاون دبي ونخلة جميرا.

فيلا في تلال الإملارات بسعر 100 مليون درهم مع 8 غرف نوم لاستيعاب جميع ضيوفك، وستحصل أيضاً على طاولة طعام تتسع لـ 16 مقعدًا وصالة سينما وقاعة مدخل كبيرة ومسبح لا متناهي مع إطلالات رائعة على ملعب الإمارات للغولف.

فيلا في نخلة جميرا بسعر 98 مليون درهم مع 6 غرف نوم بحمامات داخلية و6 حمامات وخمس أماكن لوقوف السيارات، بالإضافة إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة.

فيلا في تلال الإمارات بسعر 98 مليون درهم، وتحتوي هذه الفيلا الفاخرة على حمام سباحة خاص وست غرف نوم ومنطقة معيشة رائعة وشرفة خاصة، مع إطلالة مميزة على أفق المدينة.

Advertisements

فيلا في نخلة جميرات بسعر 95.240.000 درهم، مع إطلالة مثيل لها على أفق دبي بأكمله الذي يتلألأ ليلاً، وتضم سبع غرف نوم مع حمام السباحة الخاص بها والشاطئ الخاص، بالإضافة إلى حوض جاكوزي ضخم في غرفة النوم الرئيسية.

فيلا في نخلة جميرا بسعر 93.330.000 درهم، وتضم خمس غرف نوم، وستة أماكن لوقوف السيارات وقاعة سينما ورصيف خاص وحمام سباحة وجاكوزي وحديقة خضراء.

فيلا في نخلة جميرا بسعر 93.330.000 درهم، وتمتد على ثلاثة طوابق مع خمس غرف نوم ومطبخ عرض ومطبخ إعداد، وحديقة فاخرة على السطح وشرفة ذات مناظر طبيعية، ويمكنك الاسترخاء في حمام السباحة اللامتناهي بينما تتمتع بمناظر خلابة مطلة على البحر والمدينة وبرج العرب.

فيلا في نخلة جميرا بسعر 91.750.000 درهم، وتضم سبع غرف نوم فخمة مع مناظر بانورامية وشاطئ خاص ومناطق ترفيهية مذهلة ومفروشات فاخرة وتحتوي أيضاً على حوض استحمام قيمته مليون دولار .

فيلا فاخرة في نخلة جميرا بسعر 91.500.000 درهم، وتبلغ مساحتها 20.000 قدم مربعة وتحتوي على 6 غرف نوم، وتوفر إطلالات كاملة على البحر، ومنطقة خارجية واسعة مثالية للترفيه.