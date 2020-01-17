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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 17 يناير 2020 أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز: Dolittle يكتشف الطبيب الشهير جون دولتيل انه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، وهو ما يمنحه إمكانيات هائلة. Bad Boys for Life يعود بيرنت الذى أصبح مفتشا للعمل مع زميله القديم لوري الذي يعاني من إكتئاب مرحلة منتصف العمر بعد ان يقوم مرتزق ألباني برصد جائزة مالية لمن يأتي برأس الثنائي انتقاما لأخيه الذي قتل علي يديهما. A Hidden Life Advertisements يتناول العمل قصة حياة (فرانز ياجيرشتاتر)، وهو النمساوي والذي رفض ضميره وعقله بالاستسلام إلى فكرة المحاربة في صفوف النازيين في الحرب العالمية الثانية. 1917 في ذروة الحرب العالمية الأولى، تم إعطاء جنديين بريطانيين شابين، هما سكوفيلد وبليك، مهمة مستحيلة على ما يبدو، حيث يجب عليهما عبور أراضي العدو وإيصال رسالة من شأنها إيقاف الهجوم المميت على مئات الجنود من بينهم شقيق بليك. Underwater يعمل طاقم من الباحثين في مجال المياه للوصول إلى الأمان بعد أن دمر الزلزال مختبرهم تحت المحيط. لكن الطاقم لديه أكثر من قاع البحر للخوف منه.

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