السعودية تحبط محاولة تهريب فهود من اليمن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

ألقت الشرطة السعودية القبض على عدة أشخاص قالت إنهم كانوا يحاولون تهريب فهود من اليمن إلى السعودية.

وقالت صحيفة المدينة السعودية الأربعاء إن قوات الشرطة التابعة لمركز جازان في المنطقة الحدودية الشرقية ألقت القبض على مجموعة ممن وصفتهم بالمهربين أثناء محاولة الدخول إلى الحدود السعودية بعدد من الفهود بطريق غير شرعي بعد السفر بها في طرق وعرة سيرا على الأقدام عبر الأراضي اليمنية.

وأضاف تقرير الصحيفة السعودية أن الشرطة ألقت القبض على هذه المجموعة بعد رصد تحركاتهم وملاحظة حملهم عددا حقائب ظهر كبيرة الحجم.

وقال التقرير إن الشرطة اكتشفت خلال رصد هذه المجموعة أن الحقائب التي يحملونها على ظهورهم بداخلها أشياء تتحرك، مؤكدة أن التحقيقات توصلت إلى أنها احتوت على فهود.

وأعدت السلطات محضرا تضمن الواقعة وأوضح الطريقة التي كانت تُعامل بها تلك الحيوانات. © Getty Images تُهرب حيوانات الشيتا من أفريقيا إلى دول الخليج حيث يحتفظ بها كحيوانات أليفة

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ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن السلطات صادرت الحيوانات من المهربين والصيادين الذين كانوا يحتجزونها وأودعتها محمية خاصة، مؤكدة أن الموطن الأصلي لتلك الفهود هو غابات أفريقيا، وأن مهربين هم من جلبوها إلى اليمن.

ونشرت وسائل إعلام يمنية تقارير العام الماضي أشارت إلى أن الفهود كانت تؤخذ إلى معاقل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بالقرب من ميناء عدن.

وأشارت تلك التقارير إلى أن هذه الحيوانات تُهرب من القرن الأفريقي عبر اليمن إلى دول الخليج حيث تُباع هناك كحيوانات أليفة.

ويقول ناشطون في مجال الحفاظ على البيئة إن الكثير من هذه الحيوانات ينفق في الطريق أثناء عمليات التهريب، مؤكدين أن الإتجار غير الشرعي في الحيوانات البرية يهدد بانقراض الفهود في دول مثل الصومال وإثيوبيا.