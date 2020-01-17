وفاة 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث مروري بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أدى حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين، تفاوتت بين البليغة والبسيطة وقع صباح أمس على شارع شاطئ الراحة باتجاه الخارج من أبوظبي.

وأوضح المقدم محمد عبدالرحيم الحوسني رئيس قسم مباحث المرور في إدارة مرور المناطق الخارجية بالمديرية، أن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى فجر أمس الخميس، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم مروري بين شاحنة وحافلة، وفور تلقي البلاغ تحركت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي وقامت بتأمين الموقع وتخطيط الحادث.

وأشار إلى سرعة استجابة الدوريات المرورية، ومركبات الإسعاف والإنقاذ التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة فضلاً عن مشاركة المستشفى الميداني المتنقل، حيث تم تقديم العلاج لبعض الحالات، ونقل الآخرين على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الميدانية لتأمين الطريق وإخلائه من المركبات المتضررة، كما تم تحويل الحركة من جسر الشيخ زايد بتجاه جسر المقطع، وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية

بدورها كشفت شرطة أبوظبي عن طريق كاميرات المراقبة «عين الصقر» بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبي أن السبب الرئيسي للحادث هو نتيجة سلوك طائش لسائق مركبة كان يسير أمام الشاحنة ويربك سائقها، مما اضطر سائق الشاحنة للتوقف تجنبا لصدمه، ولتتوقف شاحنة أخرى كانت تسير خلف الأولى اصطدمت بها حافلة الركاب.

وبدوره أرجع الرائد عبدالله خميس العزيزي، رئيس قسم التحقيق والحوادث الجسيمة بإدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن الأسباب الأولية للحادث السرعة الزائدة ولعدم مراعاة سائق الحافلة لظروف الطريق مما أدى إلى وقوع الحادث.

وحذّرت شرطة أبوظبي من بعض السلوكيات الطائشة غير المسؤولة لبعض السائقين والتي تؤدي إلى إرباك وإلحاق الضرر بالآخرين وتهدد سلامتهم على الطريق.

ودعا العزيزي، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر ، والتقيد بالسرعات المقررة، وعدم الانشغال بغير الطريق، ومراعاة ظروف الطريق.

وأشرف على الحادث ميدانياً العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات والعقيد محمد الشحي مدير إدارة مرور المناطق الخارجية.