إفراج صحي لنزيل مصاب بالسرطان في الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

ساعدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، المساعدة لشخص آسيوي بتسديد مديونيته والإفراج عنه وتسفيره لبلاده، بعد أن تبين إصابته بمرض السرطان.

وكشف العميد أحمد بن شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، عن أن الشخص من الجنسية الآسيوية، وعليه التزامات مالية، ويقضي عقوبة في المؤسسة منذ نحو 13 شهراً، وموقوف على ذمه التسديد، وخلال وجوده تبين إصابته بمرض السرطان بعد أن أجريت عليه فحوص تطمينية كثيرة، وثبت المرض.

وقال: إن الشخص كانت عليه مديونيات مالية بنحو 85 ألف درهم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من النيابة العامة والمحكمة ومن خلال مساعدات الشركاء الداعمين، تم إنهاء إجراءات لاستخراج إفراج صحي له، وفقاً لظروفه الطبية، ودفع مديونيته وتجهيز كافة الإجراءات لتسفيره لبلاده.

وأضاف شهيل: إن الخيرين من الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، قدموا أيضاً الدعم للنزيل من خلال توفير تذكر سفره وإهدائه مبلغاً من المال وهدايا عينية، وتم التواصل مع أهله في بلده لاستقباله وهو ما تم بالفعل.

وذكر أن النزيل الذي تم تسديد مديونيته أبدى سعادته بصورة كبيرة للجهود التي بذلت من أجله وتسفيره لأهله وتحمل مديونيته وتسديدها، وكذلك إكرامه خلال سفره، موجهاً الشكر للجميع على هذه المبادرة الطيبة منهم، والتي لن ينساها في حياته.