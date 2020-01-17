«جلستنا» تجمع بلدي الشارقة وأهالي «الرحمانية»

الشارقة (الاتحاد) التقى أعضاء مجلس بلدي مدينة الشارقة برئاسة سالم علي المهيري رئيس المجلس عددا من أهالي منطقة الرحمانية في مجلس الضاحية، وذلك ضمن المبادرة «جلستنا» التي أطلقتها لجنة التواصل الاجتماعي بالمجلس لتنظيم لقاءات مع أهالي مناطق وقرى وأحياء مدينة الشارقة للوقوف على أحوالهم واحتياجاتهم ورفعها إلى الجهات المعنية. وقد حضر اللقاء الأعضاء خلفان الرويمة والدكتور عبدالله الكتبي والدكتور خالد النمر وعائشة المطوع وعائشة سيف وخالد المهيري، ويأتي ذلك بعد جلسة المجلس مع أهالي منطقة البديع.

وأثنى أهالي منطقة الرحمانية على المبادرة التي تعزز التواصل بين المجلس البلدي وأهالي مدينة الشارقة وتتيح لهم فرصة طرح ومناقشة احتياجاتهم.

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