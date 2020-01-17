بدء تقييم طلبات الترشح لجائزة محمد بن راشد للتسامح

أبوظبي (الاتحاد) أعلن المعهد الدولي للتسامح بدء عمليات التقييم لجميع الترشيحات لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، وفق الشروط والمعايير التي تم وضعها لاختيار أفضل الترشيحات على مستوى الأفراد والجهات، وذلك عقب إغلاق باب الترشح للجائزة من جميع دول العالم في 15 يناير 2020.

وبحثت اللجنة الفنية الاستشارية للجائزة خلال الاجتماع الذي عقدته أمس، الآليات التي سيتم من خلالها تقييم المبادرات، واختيار الأفضل منها في الفئات الخمس للجائزة، حيث سيعمل فريق اللجنة على دراسة جميع طلبات الترشح، وإعداد قائمة مختصرة للمرشحين لنيل الجائزة، وإحالتها إلى لجنة التحكيم مع بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاختيار المرشحين، والمراحل التي مرت بها عملية الاختيار.

وقال اللواء أحمد خلفان المنصوري، أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح: «تدخل اليوم الجائزة مرحلة جديدة من مراحل تميزها وريادتها عبر العمل على تقييم جميع الترشيحات التي استقبلها الموقع الإلكتروني من جميع دول العالم خلال الفترة الماضية».

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