نظر قضية متهم بـ11 مخالفة مرورية 21 الشهر الجاري

أبوظبي(الاتحاد)

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم بـ 11 مخالفة مرورية مع تعاطيه لمؤثرات عقلية وحيازة مادة كريستال للحكم بجلسة 21 يناير الجاري، وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم باستعمال محررات رسمية من دون رخصة قيادة، وتعاطي مؤثرات عقلية والقيادة تحت تأثير مؤثرات عقلية، وحيازة مادة كريستال والقيادة من دون موافقة مالك المركبة، وبينما هو كذلك حتى تسبب في إتلاف مركبة المجني عليه على الطريق، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، والقيادة بطيش وتهور.

وتم إبلاغ الشرطة عن المتهم وتم القبض عليه وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه في ملابسات القضية، وتبين بعد ذلك أن المتهم موقوف عن القيادة منذ فترة ورغم الاتهامات والمخالفات المسندة إليه، قام المتهم بقيادة مركبة غير مرخصة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى أن المتهم لم يترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات، وعدم وقوفه عند التسبب في وقوع حادث مروري. وعند مواجهة المتهم بالتهم اعترف بارتكابه لبعض التهم. وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي استمعت إلى أقوال المتهم بخصوص المخالفات والتهم والمسندة إليه، وعليه قضت المحكمة بتغريم المتهم 20 ألف درهم عن التهم والمخالفات التي ارتكبها، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، لتتحول القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي. وسأل قاضي المحكمة المتهم عن سبب الاستئناف فاعترف بما كان منه وطلب استعمال أقصى درجات الرحمة، وعليه أمر القاضي بتكفيل المتهم بضمان أو بجواز سفره، بعد أن أمضى أكثر من شهرين حبساً على ذمة القضية، كما تقرر تأجيل النطق بالحكم للجلسة المقبلة.