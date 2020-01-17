عربي يواجه تهمة حيازة مخدرات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) أرجأت محكمة استئناف الظفرة الحكم على عربي حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي بعد أن أخفاها في سيارته أثناء محاولته دخول البلاد عبر المنفذ البري قبل أن يتمكن رجال الجمارك من ضبطه وزميله خلال إنهاء إجراءات الدخول، حيث تم تحويلهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما، فيما قضت محكمة أول درجة بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين والغرامة 20 ألف درهم والإبعاد عن الدولة.

وأمام محكمة الاستئناف أنكر المتهم الأول التهم المسندة إليه فيما يخص القيادة تحت تأثير المخدرات والتعاطي كون زميله هو من كان يقود السيارة وأنه كان يجلس بجانب السائق وبالتالي انتفت القيادة تحت تأثير المخدرات، فيما اعترف بحيازة القنب الهندي بقصد التعاطي بعد أن قام بشرائه وجلبه من الخارج للاستخدام الشخصي داخل الدولة هو وزميله ولكنه فوجئ بضبطه أثناء عبور المنفذ الحدودي.

وطالب المتهم باستعمال الرأفة، فأرجأت المحكمة الحكم إلى جلسة 21 يناير.

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