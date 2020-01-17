«استئناف الفجيرة» ترجئ قضية وفاة 7 أطفال في حريق إلى 21 يناير

السيد حسن (الفجيرة) أرجأت محكمة استئناف الفجيرة قضية وفاة 7 أطفال مواطنين في حادث حريق وقع بمنطقة «رول ضدنا» بالفجيرة إلى جلسة 21 الشهر الجاري للإطلاع وتقديم المذكرات من قبل الدفاع.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهمة في القضية وهي الأم عن تهمة التسبب الخطأ في وفاة أولادها السبعة بالبراءة من التهمة.

وتعود أحداث القضية إلى شهر يناير من العام 2018، حيث تلقى مركز شرطة دبا الفجيرة ومركز الدفاع المدني بها بلاغاً بوقوع حريق في إحدى البيوت بمنطقة «رول ضدنا» بدبا الفجيرة، وقد نجم الحريق عن اشتعال النيران بفعل ماس بأسلاك التلفاز نتيجة السخونة الزائدة بها، وأسفر الحريق عن وفاة 7 أطفال اختناقاً بدخان الحريق، ولم يتمكنوا من الخروج من البيت هروباً من النيران المشتعلة لأن الأبواب جميعها كانت موصدة عليهم.

ولم تقبل نيابة الاستئناف الحكم ببراءة الأم وطعنت على الحكم واستأنفت عليه، حيث أصرت على اتهاماتها بأن الأم تسبب وبطريق الخطأ في وفاة أطفالها لتركهم لفترات طويلة بمفردهم داخل البيت وإغلاق جميع الأبواب عليهم، مما تسبب في وفاتهم.

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