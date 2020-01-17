«شرطة أبوظبي» تحذر من مخاطر ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

جددت شرطة أبوظبي تحذيرها لأولياء الأمور من جلوس الطفل أقل من 10 سنوات، أو من يقل طوله عن 145 سم بالمقعد الأمامي للسيارة، تفادياً لوقوع المخاطر وأمور لا تحمد عاقبتها على الأطفال أثناء قيادة السيارة، وذلك في إطار أولوية جعل الطرق أكثر أماناً وخطة الضبط المروري لحماية الأطفال، وضمان سلامتهم داخل المركبات.

وشددت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي من منطلق الحرص على سلامة الركاب والأطفال، على تكثيف الضبط المروري للمخالفين لقانون منع جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية من المركبة على مستوى إمارة أبوظبي حيث تضمنت الحملات مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

وشددت مديرية المرور والدوريات، بضرورة الالتزام بركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد المخصصة لهم في المقعد الخلفي من المركبة، والحرص على مراقبة سلوكهم لوقايتهم من جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها داخل المركبة. كما شددت على أهمية عدم ترك المفتاح داخل السيارة أو ترك محركها يعمل في حال النزول منها، خصوصاً إذا كان بداخلها أطفال.

ونبهت قائدي المركبات، بأن ركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقعد الأمامي مخالف لقانون السير والمرور وعقوبته الغرامة 400 درهم، و 4 نقاط مرورية، لافتاً إلى مخاطر ركوبهم في المقاعد الأمامية في حال توقف السيارة بصورة مفاجئة، أو عند وقوع الحوادث المرورية، ما يؤدي إلى اندفاع جسم الطفل إلى الأمام، ومن ثم الارتباط بالأجزاء الداخلية للمركبة، وربما يندفع إلى خارج المركبة في حال شدة الصدم أو انقلاب السيارة.

ودعت إلى الانتباه لتصرفات الأطفال أثناء سير المركبة، والتأكد من إغلاق الأبواب والزجاج، وعدم تركهم يطلون برؤوسهم أو أيديهم خارج السيارة، داعياً قائدي المركبات إلى الانتباه إلى الأطفال على الطرقات المختلفة، وفي أماكن العبور، باعتبار أن الأطفال أقل قدرة من الكبار على تقدير المسافات، وتحديد الأوقات المناسبة لعبورهم.

يشار إلى أن قانون السير والمرور شمل الأطفال دون سن العاشرة، نظراً لعدم وعيهم وإدراكهم الكافي بسلبيات الجلوس في المقاعد الأمامية خاصة وأن الطفل بطبيعته الفطرية يميل إلى الاكتشاف والبحث وراء الأسباب بعفوية دون إدراك خطورة ما قد يقدم عليه أو مدى الخطورة المترتبة على الحالات المفاجئة للمركبة، كالفرملة المفاجئة أو الانعطاف الشديد للسيارة.

وأكدت اهتمامها المستمر بنشر الثقافة المرورية بالاشتراطات الوقائية والجلوس الآمن للأطفال بالمركبات، وحث السائقين على استخدام المقاعد المخصصة للأطفال بالمركبات، لوقايتهم من الإصابات في الحوادث المرورية.

وشددت على ضرورة الالتزام بجلوس الأطفال دون الرابعة على المقاعد المخصصة لهم في المركبات، كما أوضحت أنه في حالة عدم استخدام نظام تثبيت للأطفال داخل المركبات، فإن قوة الارتطام توازي سقوط طفل من ارتفاع 10 م.