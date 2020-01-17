سلطان القاسمي يؤكد الاهتمام بالعمل الإنساني محلياً

الشارقة (الاتحاد) عقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس بمكتب سمو الحاكم، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وممثلي عدد من المؤسسات المحلية المجتمعية في الإمارة. وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل الاجتماع على الجهود الحثيثة المبذولة، والنشاط الخيري الفاعل والمستمر من قبل القائمين على الجمعية، مشيداً بنشاطات الجمعية ونتائج أعمالها. وحث سموه على ضرورة الاهتمام بمجالات العمل الإنساني داخل الدولة، والمساعدات الداخلية المقدمة من الجمعية، والاهتمام كذلك بالمشاركات الإنسانية الفعالة في مجالات العمل التطوعي كافة.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة أمام صاحب السمو حاكم الشارقة أبرز خططهم لتطوير عمل الجمعية خلال الفترات المقبلة.

واطلع سموه منهم على أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام المنصرم، من خلال تقرير موجز عن نتائج أعمالها ومشاريعها، سواء داخل الدولة أو خارجها مقدمين شرحاً مفصلاً حول حجم أعمال الجمعية الإجمالي، وزيادة المخصصات المالية والعينية والمساعدات المقدمة للأسر المتعففة داخل الدولة، وكذلك زيادة قيمة وعدد المشروعات الخارجية المنفذة من قبل الجمعية.

كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أحدث المشروعات الوقفية التي بدأت إدارة الجمعية في إنجازها. حضر الاجتماع، الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

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