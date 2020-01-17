برئاسة مكتوم بن محمد.. مناقشة الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية لإمارة دبي

دبي (وام) ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أهمية تكثيف الجهود ومواصلة نهج التميز والإرادة والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والحفاظ على تنافسية الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلن عنها مؤخراً في «وثيقة 4 يناير 2020» الخاصة بتشكيل مجلس دبي، والرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي وقيادة التحول والتطوير في إمارة دبي وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كأفضل مدينة في العالم.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس استراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي 2020 - 2024 التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث تتماشى الاستراتيجية مع توجهات الإمارة في بناء مجتمع متماسك وتنظيم القطاع الاجتماعي وتطوير منظومة اجتماعية مستدامة. وتهدف الاستراتيجية إلى النهوض بالقطاع الاجتماعي والتمكين، والتنمية الاجتماعية المستدامة، وتفعيل مشاركة المجتمع والقطاع الخاص، وإنشاء وتحسين مجالات الابتكار في القطاع الاجتماعي. كما ناقش المجلس مقترح إطار مكافآت أعضاء المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، لتفعيل المرسوم الصادر بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، ولتحديد أسس صرف المكافآت، وسيتم تحديد المكافآت بالاستناد إلى مجموعة من المعايير.. وسيتم تطبيق الإطار على المجالس واللجان كافة، بالإضافة إلى تسلم تقارير أداء لتقييم فعاليتها وكفاءتها.

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