دبي (وام) حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف أحمد علي بن عبيد بالرشيد الكتبي إلى كريمة ظافر بن مسعود هادي الأحبابي، وراشد علي بن عبيد بالرشيد الكتبي إلى كريمة راشد محمد بن حميدان الفلاسي.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لذوي العرسان أفراحهم، متمنياً لأنجالهم حياة زوجية هانئة مكللة بالسعادة والبنين.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين، عدد من المسؤولين ووجهاء وأبناء القبائل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والأحبابي والفلاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.