حاكم الشارقة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة

الشارقة (الاتحاد)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم تيد شيبان، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحب صاحب السمو حاكم الشارقة بالضيف ومرافقيه، متمنياً لهم طيب الإقامة في الشارقة، ومستعرضاً لهم أبرز جهود الشارقة في رعاية ودعم وخدمة الأطفال، وأهم البرامج المقدمة لهم من أجل تمكينهم علمياً ومعرفياً واجتماعياً وبرلمانياً كذلك، وكيف تعي الشارقة تماماً أهمية بناء الإنسان، نفسياً وفكرياً منذ نعومة أظفاره يسهم وبشكل كبير في خلق مورد بشري مدرك لدوره في تنميته وطنه ومجتمعه، وأعدت من أجل تحقيق ذلك البنى التحتية المناسبة من مراكز وأندية، فضلاً عن تزويدها بمختصين تربويين في مختلف المجالات الرياضية والفنية والعلمية. وأضاف سموه: إن دعم الشارقة للطفل لم يقتصر على نطاق حدودها، بل إنها تقدم كل ما لديها من خبرات وإمكانيات مادية ومعنوية للأطفال في كثير من بلدان العالم التي تعاني الفقر أو أولئك الأطفال النازحين بسبب الحروب أو بسبب أي مؤثر طبيعي آخر. وعبر وفد اليونيسيف عن اعتزازهم بالعمل مع إمارة الشارقة في مجال رعاية وسلامة الأطفال، مشيدين بما تلمسوه من اهتمام قل أن تجد له مثيل بالطفل في كثير من بلدان العالم.

وقدم الوفد درعاً تذكارية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عرفاناً وتقديراً لدور سموه في دعم برامج اليونيسيف. حضر اللقاء، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وأعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين. وضم وفد اليونيسيف المرافق للمدير الإقليمي للمنظمة الطيب آدم ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية، وعصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية بدولة الإمارات.