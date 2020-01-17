النائب العام للدولة يلتقي نظيره السعودي

أبوظبي (الاتحاد) زار وفد رفيع من النيابة العامة للدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، النيابة العامة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، تلبية لدعوة من الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي.

وتأتي الزيارة تعزيزاً لأواصر الأخوة التي تربط دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية، وتجسيداً لعمق العلاقة التاريخية، كما أنها تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، لتعزيزها إلى آفاق أوسع. والتقى الوفد أثناء زيارته مع معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأعضاء النيابة العامة بالمملكة في العاصمة الرياض، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في العمل القضائي، وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات العملية.

رافق النائب العام خلال الزيارة وفد يضم المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمحامي العام لنيابة الأموال العامة حسين معتوق آل علي، ورئيس النيابة هيثم الشوكة، ورئيس النيابة علي سعيد الزيودي، ووكيل النيابة الأول حسن المعيني، ومحمد مبارك الريامي مدير إدارة تقنية المعلومات، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام، وإبراهيم الهادي.

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