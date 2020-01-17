أوائل «أكاديمية شرطة دبي»: فخورون بحمل الأمانة وشرف الرسالة

دبي (الاتحاد)

ثمّن خريجو الدفعة السابعة والعشرين من أكاديمية شرطة دبي، الجهود الاستثنائية التي بذلها مسؤولو الأكاديمية وأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية طوال فترة الدراسة لضمان توفير مخرجات أكاديمية عالية المستوى تدعم المسيرة الأمنية والشرطية، معربين عن فخرهم بحمل الأمانة وشرف الرسالة.

وقال العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن الاحتفال بتخريج كوكبة جديدة من الطلاب المرشحين وطلاب الدراسات العليا جاء مواكباً مع ما تشهدُه الإمارةُ من انطلاق مرحلةٍ جديدةٍ، لترسيخ رؤية دبي كأفضل وأرقى مدينة عالمية على مدار الخمسين سنة المقبلة.

وقال الطالب محمد إبراهيم علي الحمادي، الأول في المجموع العام: «أفخر بتخرجي بعد نجاحٍ جاء نتيجة رحلة من الكفاح والجد والمثابرة.

كما يشرفني أن أحمل وزملائي الأمانة وشرف الرسالة، وكل ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة. ومن جانبه، قال الطالب محمد خالد ناصر خلف سعيد، الثاني في المجموع العام:«تعلمت خلال السنوات الأربع في الأكاديمية الكثير من الدروس والعبر، ومن أهمها الصبر والتحمل ومواجهة الصعوبات والعوائق». وأعرب عبد الله حسن محمد عبدالله الصاروخ، الثالث في المجموع العام، والمبتعث من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن سعادته وفخره واعتزازه بالوقوف بين أوائل خريجي أكاديمية شرطة دبي. بدوره، قال عبد الله سالم مصبح تعيب الكتبي، الخامس في المجموع العام:«لقد خضعنا للكثير من الدورات والتدريبات الصباحية والحصص المسائية والدراسة المكثفة، والتي تعلمت واستفدت منها الكثير في حياتي العلمية والعملية والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن الدولة وممتلكاتها، وقد اتضح لي أن تحقيق الإنجازات لا يرتبط فقط بامتلاك القدرة والإرادة، إنما يمتد ليشمل وضع الأهداف والتخطيط المسبق والطموح».

وأكّد عيسى محمد يوسف الجاسم، الأول في التدريب العسكري، أنّه حقق حلماً انتظره منذ أربع سنوات، وقال:«حققت اليوم حلمي الكبير، حلم تخرجي ضابطاً من هذا الصرح المتميز والمتمثل في أكاديمية شرطة دبي، فتخرجي ضمن متفوقي الدفعة السابعة والعشرين وسام شرف سأضعه نصب عيني طيلة حياتي لخدمة وطني الإمارات».

وتقدم سيف محمد راشد الشحي، الرابع في المجموع العام بالشكر العميق إلى الصرح الأكاديمي العريق أكاديمية شرطة دبي والقائمين عليها، إدارةً ومدرسين ومدربين، على ما بذلوه من جهدٍ جاد طوال الفترة الدراسية. و قال محمد ناصر علي المناعي، الأول في السلوك والمواظبة: «أقف بفضل الله أمامكم اليوم خريجاً لأكاديمية شرطة دبي بعد اجتيازي مرحلة من الجد والاجتهاد والكفاح في سبيل العلم والمعرفة فخوراً بحمل الأمانة وتحقيق الرسالة بفضل من خالقي عز وجل، وبفضل من ساندني في مسيرتي طوال فترة تعليمي، وبفضل أكاديمية شرطة دبي التي وفرت لنا سبل الدراسة الكريمة، وسهلت لنا الدراسة من كل النواحي».