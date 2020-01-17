مدونة سلوك عربية للإعلام الإلكتروني

دبي (وام)

شاركت دولة الإمارات في اجتماع الدورة العادية الـ 12 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد في دبي «عاصمة الإعلام العربي»، في إطار اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ترأس وفد الدولة منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام. وقال في كلمته خلال الاجتماع: إن الإعلام العربي عليه مسؤولية كبيرة، تتمثل في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية، والدفاع عنها، وإبراز الوجه الحضاري المشرق لمنطقتنا التي تحتضن الإبداع والمبدعين وتسهم في تطور العالم ونهضته، كما يتحمل الإعلام أيضاً مسؤولية مكافحة الفكر المتطرف الداعي للعنف والإرهاب، وتحصين مجتمعاتنا ضد هذه الآفة الخطيرة.

وأشار المنصوري إلى أن البرامج الإعلامية العربية بحاجة إلى التركيز على المحتوى الإيجابي والنماذج الناجحة والمبدعة في منطقتنا، وإبرازها لمواجهة الأفكار الهدامة، فكما هو مطلوب منا أن نكشف زيف وأكاذيب الجماعات المتطرفة والتكفيرية، وتعرية أفكارها التي لا تمت إلى ديننا وقيمنا ومبادئنا بصلة، علينا في الوقت ذاته إنتاج المحتوى القادر على مخاطبة العقول وتحفيز الشباب العربي على الإبداع والريادة.

وقال: «نحن في دولة الإمارات أدركنا منذ وقت طويل أهمية وضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بتعزيز قيم الاعتدال والتسامح، إيمانا من قيادتنا بأن الفكر الهدام لا يواجه بذات الطريقة، بل بالإصرار على إبراز قيمنا ومبادئنا الأصيلة، وترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح وقبول الآخر، وجعلها نمط حياة، وهذا ما يؤكده التنوع الكبير في المجتمع الإماراتي الذي يضم أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، يتحدث أصحابها بلغات مختلفة ويدينون بديانات وعقائد متعددة، إلا أنهم جميعاً يلتقون على مبدأ واحد وهو خير البشرية والمساهمة في ما يخدم الإنسانية من دون تمييز أو كراهية».

وأشار المنصوري إلى أن الإعلام يمثل رافعة مهمة من روافع العمل العربي المشترك، وركيزة أساسية من ركائز التنمية، ومن هذا المنطلق، فإن العمل الإعلامي يحتاج إلى مراجعة الاستراتيجيات والخطط بشكل متواصل ومستمر، بحيث يبقى مواكباً المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقتنا العربية وبقية دول العالم، الأمر الذي يحتم علينا مزيداً من التعاون والتنسيق، بالشكل الذي يعزز من إمكانيات الإعلام العربي بمختلف أنواعه، ويخدم قضايانا العربية.

و اختتمت أمس، اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقدة في دبي، مع اعتماد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب للتوصيات النهائية المقترحة من «لجنة الإعلام الإلكتروني» و «اللجنة العادية الدائمة للإعلام العربي»، والتي عقدت اجتماعاتها على مدار أسبوع كامل من 12 إلى 16 يناير الجاري، في مقر نادي دبي للصحافة، برئاسة السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور معالي فوزي الغويل، الوزير المفوض مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وأعضاء المكتب التنفيذي المؤلف من وزراء الإعلام العربي وممثليهم، وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة، وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وضمّ جدول أعمال الاجتماع المنعقد في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب في يوليو من العام الماضي، عدداً من البنود التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال اجتماع الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك لاستعراض ما تم من إجراءات حيال تنفيذها، والوقوف على أية عوائق قد تحول دون مواصلة التنفيذ، واتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

وتصدرت القضية الفلسطينية البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من البنود الأساسية الأخرى، وشملت الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلاً عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المنتظمة.

التوصيات النهائية

ومع أهمية دور الإعلام في القضايا المصيرية والمسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق الإعلاميين في الوقت الراهن، ومدى التأثير الإيجابي، والحاجة إلى الخطاب الإعلامي الرصين والموضوعي المبني على المصداقية، أقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب جملة من التوصيات المهمة، وفي مقدمتها، اعتماد تكليف بعثات الجامعة العربية في الخارج وعلى وجه الخصوص اللجان الإعلامية بمواصلة الجهود لمخاطبة وسائل الإعلام المختلفة في هذه الدول لشرح ما يجري على الأراضي العربية المحتلة من انتهاك وتهويد لمدينة القدس، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ودعوة كل من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية لمواصلة جهودهما في تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس الشريف، وممارسات دولة الاحتلال من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، وبما يخدم القضية الفلسطينية.

كما اعتمد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب تقرير وتوصيات ورشة العمل حول «دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب»، التي عُقدت في نوفمبر 2019 في دبي، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياتها. وكذلك الموافقة على طلب جمهورية العراق استضافة ورشة العمل حول دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني، بعد تحسن الأوضاع داخلها، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتنسيق للإعداد لهذه الورشة.

وتمت الموافقة في إطار قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الدورة العادية (150) رقم (8300)، بشأن دعم جهود جمهورية العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار، والتأكيد على أهمية الأمن المائي العربي في استقرار وأمن شعوب دول المنطقة، والتركيز على عدالة المطالبات العراقية لإنقاذ البيئة العراقية من الجفاف والتصحّر، وما يصاحبها من تأثيرات سلبية على الأحياء المائية والنباتية والحيوانية فيها.

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ميثاق الشرف

وبعد الاطلاع على مذكرة العرض المُقدمة من الأمانة العامة بخصوص توصيات الدورة العادية (94) للجنة الدائمة للإعلام العربي، بشأن «ميثاق الشرف الإعلامي العربي»، تم إقرار الطلب من وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والجمعيات والنقابات المهنية والإعلاميين والصحفيين العرب بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق الشرف الإعلامي العربي من مبادئ وأهداف تكرّس الالتزام بالأمانة والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه الإعلام العربي بكافة أشكاله من بيانات ومعلومات وأخبار وضرورة الحصول عليها من مصادرها الأساسية، وضرورة تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب بكل أشكاله.

كما اعتمد الاجتماع الختامي تقرير توصيات الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، الذي عقد يومي 16 و17 ديسمبر الماضي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وتكليف الأمانة العامة (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) بمتابعة تنفيذ توصياته.

الإعلام الإلكتروني

كما اعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، توصيات الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني ومقرها الدائم دبي، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته، وفيها تمت الموافقة على المشروعين المقدمين من الهيئة العربية للبث الفضائي، والموافقة على مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني التي أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها والاستفادة منها.

وجرت الموافقة خلال الاجتماع على دعوة مملكة البحرين لاستضافة الحلقة النقاشية البحثية حول موضوع «التربية الإعلامية» والتي ستعقد خلال النصف الأول من العام 2020، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبمشاركة وفود ممثلة عن وزارات الإعلام والتربية والتعليم في الدول الأعضاء بواقع ثلاثة مسؤولين أو خبراء يتم ترشيحهم من كل دولة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتعاون معها للإعداد والتحضير لعقدها.

كما أضيف خلال الاجتماع لجدول التوصيات النهائية مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية حول تشكيل فريق عمل بعضويتها ومشاركة ممثلين من وزارات الإعلام في الدول العربية والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة للعمل على تطوير استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، واعتمد المجلس التنفيذي التوصية المقدمة على أن تتضمن مهام فريق العمل تقديم توصيات كفيلة بحفظ حقوق الدول العربية إضافة إلى اقتراح آلية مناسبة للتعامل مع تناول وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية للمواضيع المتعلقة بالدول العربية، والشؤون الإعلامية الدولية بما يضمن بناء صورة ذهنية عالمية سليمة وصحيحة عن الدول العربية.

بيئة حاضنة

تأتي استضافة نادي دبي للصحافة لاجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمشاركة في تنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسة «وطني الإمارات»، امتداداً للجهود التي عكف عليها النادي منذ تأسيسه بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل نحو 20 عاماً ليكون البيئة الحاضنة لحوار إعلامي متخصص من خلال ما تستضيفه من مؤتمرات ومنتديات محلية وعربية ودولية، ومن أبرزها «منتدى الإعلام العربي» الذي بات اليوم المنصة الأكبر والأشمل للمجتمع الإعلامي العربي بمختلف مؤسساته وتخصصاته، و «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب» و«منتدى الإعلام الإماراتي»، و«جائزة الصحافة العربية»، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الأخرى التي ينظمها النادي على مدار العام.