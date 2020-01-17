أحمد أبو الغيط: مشاريع «حكماء المسلمين» تدعم السلم وثقافة الحوار

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة أمس، الدكتور سلطان الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين، وذلك في إطار جهود المجلس نحو التعريف بأهدافه ومشاريعه الإنسانية، والمهام التي يحملها على عاتقه في سبيل تعزيز القيم والمبادئ التي أسس من أجلها.

في بداية اللقاء نقل الدكتور الرميثي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، معرباً عن أمله بأن يحمل هذا اللقاء مزيداً من التعاون المثمر مع الجامعة.

وتناول الطرفان أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم أجمع، وكيف يمكن تحقيق الوئام ونشر ثقافة التسامح التي من شأنها حل هذه التحديات وتجاوزها لمستقبل ينعم بالاستقرار والأمان، واستعرضا وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر مع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وأكدا على قيمتها التاريخية العظيمة، ومدى الفائدة المرجوة من تفعيل مبادئها، والحث على غرسها في الأجيال القادمة.

ومن جانبه، أثنى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على الجهود المبذولة من قبل مجلس حكماء المسلمين في سبيل تعزيز السلم وثقافة الحوار، واصفًا مشاريعه بالعقلانية والحكمة، معرباً عن استعداده التام للتعاون معه فيما يخدم استمراريته وسعيه في تحقيق أهدافه.