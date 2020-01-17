«الوطني» يوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، ويناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2018م، وبشأن تنظيم السكك الحديدية، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات التأمين والبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة حول «القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بوساطة الشباك بطريق (الحلاق)»، وإلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين حول « تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات»، وإلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع حول «الدعم المقدم للأسر التي لديها 3 من أصحاب الهمم «.

كما توجه ناعمة عبدالرحمن المنصوري عضوة المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع حول « مرضى التوحد «، ويوجه سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية حول « تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية».

وفي بند الموضوعات العامة المتبناة للعرض على المجلس يطلع المجلس على خمسة موضوعات عامة محالة من اللجان للموافقة عليها وهي: موضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية» محال من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة» محال من لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة» محال من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية»، وموضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» محال من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وموضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة» محال من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.

ويطلع المجلس على رسالة متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر.

ويصادق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 7/‏1/‏2020م.