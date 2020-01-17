فتح التسجيل في الإجازات الدراسية للمعلمين المواطنين

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استلام طلبات منح إجازة دراسية للراغبين من المعلمين والكوادر الإدارية من مواطني دولة الإمارات للعام الدراسي 2019-2020، على أن تنطبق على المتقدمين شروط الإجازات الدراسية المحددة من قبل هيئة الموارد البشرية الاتحادية.

وأرفقت الوزارة في التعميم الذي أرسلته إلى الإدارات المدرسية، استمارة لتعبئتها من قبل الراغبين بالتقدّم، وذلك في موعد أقصاه السبت الأول من فبراير المقبل.

وحددت الوزارة أحكام وضوابط منح الإجازة الدراسية وهي ألا تقل مدة الخدمة في وزارة التربية والتعليم عن سنة، وأن يكون المتقدّم حاصلاً على تقييم أداء ضمن مستوى يفوق التوقعات بشكل ملحوظ (4.0) وفقاً لنظام إدارة الأداء المعتمد، وأن يكون كذلك حاصلاً على قبول أكاديمي من أحد المعاهد أو الكليات الجامعية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم موضحاً به نوع الدراسة والتخصّص ومدة الدراسة.

ومن الشروط أن يتفق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه ومساره الوظيفي ويتناسب مع طبيعة عمل وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها، وألا يجمع الموظف بين أكثر من منحة دراسية، وألا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب ضعف تحصيله العلمي. كما لا يجوز الترخيص بالإجازة الدراسية في الخارج إذا كانت الدراسة متوافرة داخل الدولة إلا لأسباب يقدرها وزير التربية والتعليم أو من يفوضه.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تحديد موعد للمقابلات في وقت لاحق للمتقدّمين الذين تنطبق عليهم الشروط، مشيرة إلى أن التسجيل لا يعني الموافقة على منح إجازة دراسية، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلب بشأن التفرغ الدراسي بعد الموعد المحدد.